Agentes de viagens visitam Madeira e antecipam muita procura pelo destino

Dez profissionais da ‘Bestravel’ chegaram esta sexta-feira à Madeira e vão passar cá o fim-de-semana. A visita, que planeia percorrer mar e serra, teve como primeira experiência a aterragem no aeroporto, seguindo-se um almoço, uma subida ao Monte e a vertiginosa descida nos carros de cesto. À chegada, no Livramento, o DIÁRIO falou com alguns destes agentes que integram a primeira 'famtrip' do pós-confinamento. A designação, que em português significa qualquer coisa como uma acção publicitária para divulgar e promover um destino, abriu assim as hostes a um grupo nacional que conta com 56 espaços espalhados pelo país.

A iniciativa, promovida pela Associação de Promoção da Madeira (APM), é naturalmente vista com agrado pelos operadores turísticos. Em sensivelmente três dias vão ver cetáceos, percorrer uma levada, visitar restaurantes e hotéis, andar num todo-o-terreno pela serra e transmitir tudo o que estão a viver aos seus clientes e colegas, em Portugal continental.

Os Açores colocam mais entraves que a Madeira. Obrigam a segundo teste após seis dias, enquanto na Madeira não (...) essa é uma vantagem Operadores da agência de viagens 'Bestravel'

A descida do Monte “é diferente com máscara”, porque “é boa a sensação de estar a descer e levar com o vento na cara”. No fundo, “com a máscara não é a mesma coisa”. Quem o diz é uma das agentes, voz de um grupo que foi partilhando com o DIÁRIO aquilo que sentiam em relação ao destino. As notícias, de quem convive com o mercado nacional, são positivas.

“Este ano é um dos destinos que se prevê ser vendável. Os portugueses não estão a pensar ir para fora e, portanto, a Madeira e Açores são opções”, dizem. Mas, a apelidada ‘Pérola do Atlântico’ poderá ser “um dos destinos de eleição dos portugueses, porque os Açores colocam mais entraves que a Madeira” no sentido de obrigar os turistas a um segundo teste no espaço de seis dias, o que em termos práticos significa que “quem lá estiver uma semana terá de fazer um segundo teste”. Nesse aspecto, “a Madeira está em vantagem”.

Ainda na opinião destes profissionais “dá segurança em chegar cá e ajuda não ter de ficar de castigo enfiado num hotel”, isto é, “os clientes vêm com outra garantia”. Por isso, “o ideal seria toda a gente fazer o teste origem”.

O facto de a Madeira não ter tido muitos casos também ajuda a promover o destino. Prova de uma das agentes que esteve ‘trancada’ em casa durante “não sei quantos meses” e que saiu para vir. Ainda assim, não vai a centros comerciais. “É a prova de que a ilha inspira confiança”, atiram.

Para vivenciarem o destino 'in loco'

O responsável pelo mercado nacional da APM, Duarte Afonso, destacou o “pontapé de saída” dado pela ‘Bestravel’, uma rede de agências com quem a APM tem vindo “a trabalhar todos os anos” e que “ao longo destes últimos anos foram amigos da Madeira”, daí que esta seja a “altura de mostrarmos que estamos preparados e prontos para recebê-los e aos seus clientes”.

Nesta fase pós-reabertura a associação vai começar a convidar os diversos operadores para verem e vivenciarem o destino ‘in loco’. Os da ‘Bestravel’, por exemplo, “estão a fazer uma série de directos para os seus clientes que ficaram no continente, espalhados pelas diversas agências para mostrar a experiência”.

“Desde a chegada ao aeroporto, todo o percurso até agora e durante este fim-de-semana vão passar o seu testemunho e acredito que será melhor forma de desmistificar algumas questões que estejam pendentes, esclarecer algumas dúvidas e mostrar que o destino está novamente preparado para os receber bem”, evidenciou.

Sobre o périplo, Duarte Afonso limitou-se a dizer que a ‘caravana’ vai “passar por sítios que fazem parte do trajecto normal ou habitual da grande maioria, dentro daquilo que é permitido num fim-de-semana”.