“Temos todas as condições para aprovar, nesta Assembleia, uma revisão que defendemos como essencial para potenciar o crescimento e a competitividade internacional do nosso Registo Internacional de Navios e é isso que esperamos, contando com o apoio da larga maioria dos deputados que têm a perfeita noção de que esta matéria é importante para a Madeira mas, também, para Portugal”. A afirmação é da deputada Sara Madruga da Costa que, nesta sexta-feira e no âmbito da discussão e votação da revisão do Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR) que decorre na Assembleia da República - agendada pelo PSD, com caráter de urgência- acredita que a revisão do regime jurídico do MAR possa vir a ser aprovada hoje.

No seu entender, a discussão que teve lugar esta manhã no parlamento “permite antecipar bons ventos e boas notícias para o Registo de navios, para a Madeira e para Portugal”.

“O sucesso do nosso Registo e o sucesso da Madeira é também o sucesso de Portugal”, insistiu a deputada madeirense.

Sendo certo que este registo é uma importante fonte de receita para a Região, prossegue, “a verdade é que também o é para a Administração Marítima Portuguesa, até porque quantos mais navios forem registados no MAR, maior é o potencial de empregos directos e indirectos que podem ser criados no nosso país”.