Pandemia, excessos na condução e pré-reforma dos professores são notícia esta sexta-feira

Bom dia! Na revista de imprensa desta sexta-feira, dia 9 de Outubro, o destaque vai para os vários títulos que se relacionam com a covid-19 e o consequente impacto da pandemia no país. No Correio da Manhã, por exemplo, sabe-se que 397 mil famílias já falharam prestações bancárias, ou que 6.000 portugueses vão diariamente aos Centros de Saúde, conforme avança o Público.

Ainda no contexto do vírus, o Jornal i publica uma entrevista ao pneumologista Filipe Froes, que defende testes a assintomáticos e uso de máscara ao ar livre. "Precisamos de alargar a rotina de testes do Presidente à população exposta'", pode ler-se. Também o Negócios avança que a 'Pandemia força mudanças nas regalias das empresas'.

Por outro lado, o Jornal de Notícias alerta para o excesso de álcool que mata cada vez mais condutores. Perto de 40% dos que foram vítimas de acidente acusaram níveis acima do permitido por lei e registo de presença de drogas também está a subir, sendo a canábis a que lidera os consumos.

Quanto ao mundo do desporto há duas notícias a relevar: o Sporting vai instaurar um processo ao Benfica em alusão a litígios dentro e fora de casa e Nanú volta a ter destaque, neste caso no jornal O Jogo, com o antigo treinador do Marítimo, José Gomes, a analisar o novo reforço do FC Porto.

Correio da Manhã:

- "Pré-reforma dos professores avança em 2021: Medidas previstas no Orçamento do Estado"

- "Sporting processa Benfica: 26/11/2011: Leões levam águias a tribunal por incidentes com adeptos"

- "Mais de 7 mil visitas para sexo nas prisões em 2019"

- "397 mil famílias já falharam prestações bancárias"

- "Fátima: Santuário pede a peregrinos para ficarem em casa"

- "Antigo secretário de Estado: Ex-governante com pensão de 6580 euros"

- "Duplica valor: Nova taxa de resíduos aumenta conta da água"

Público:

- "Covid-19 leva 6000 portugueses por dia aos centros de saúde"

- "Entrevista com Elisa Ferreira: 'Gastamos mal o dinheiro de Bruxelas? 'Essa ideia é absurda'"

- "Fisco tentou cobrar IUC com fórmula que já não existe"

- "Música: Chuck D, um Public Enemy a confrontar (ainda) o poder"

- "Sánchez perde na justiça e põe Madrid em alerta máximo"

- "Aumento extra das pensões arrisca-se a ficar nos quatro euros"

- "Superjuiz leva 88 membros dos Hell's Angels a julgamento"

- "Só três estádios portugueses vão poder estar no Mundial 2030"

- "Literatura: Um Nobel para a poesia única de Louise Glück"

- "Mario Molina (1943-2020): Morreu o químico que nos avisou da destruição da camada de ozono"

Jornal de Notícias:

- "Excesso de álcool mata cada vez mais condutores"

- "Hospitais sob pressão"

- "Governo aprova Orçamento e seduz Bloco com auditoria pública ao Novo Banco"

- "Há 1114 professores por colocar nas escolas"

- "Hells Angels: 88 motards acusados e equiparados a milícia"

- "Norte: Rastreios ao cancro da mama retomados"

- "Festas: Dezenas de estudantes de Erasmus infetados"

- "Ovar: GNR encerra danceteria com clientes na pista"

- "Espanha: Justiça trava confinamento seletivo de Madrid"

- "Portugal em risco de pagar 11 milhões por Web Summit online"

- "Pandemia: Futebol de formação volta até ao fim do mês"

- "Braga: SAD bate recorde com 22 milhões de lucro"

Jornal i:

- "Filipe Froes, pneumologista, defende testes a assintomáticos e uso de máscara ao ar livre: 'Precisamos de alargar a rotina de testes do Presidente à população exposta'"

- "Volta à Europa em salários mínimos"

- "Portugal passa barreira dos mil casos com subida em Lisboa e no Norte"

- "Clemente Nunes. 'O preço da luz: um terror até 2032, agravado com hidrogénio'"

- "Tribunal anula confinamento decretado pelo Governo espanhol"

- "Major Mite. O homenzinho de 17 centímetros que foi recebido na Casa Branca"

- "Louise Gluck. Nobel para uma poeta que não gosta de holofotes"

Negócios:

- "Pandemia força mudanças nas regalias das empresas"

- "Portugal é o segundo país onde a covid menos explica subida da mortalidade"

- "Governo avança no 'simplex' para as cotadas"

- "Incentivos da ANA atraem EasyJet para Faro"

- "Horário zero pode abranger 47 mil trabalhadores"

- "Moratórias não travam aumento do crédito malparado"

- "Entrevista a Selma Uamusse: 'O mundo tem fechado os olhos a Cabo Delgado'"

- "Como motivar os colaboradores em tempos difíceis"

- "Villax, uma família com química para a inovação"

O Jornal Económico:

- "Barreira dos 500 milhões divide Governo e Bloco"

- "CP deverá esperar pelo menos seis anos pela chegada dos 129 novos comboios"

- "Vanguard Properties investe 920 milhões em Portugal"

- "Novo regime de contratação pública poderá ser aprovado com apoio do PSD"

- "'A JS não é um centro de emprego', diz Miguel Costa Matos, candidato a líder"

- "Entrevista: 'Não há fundamento sério para o fim dos vistos gold, agora' Rogério Fernandes Ferreira, fiscalista"

- "ALF pede ao Governo que simplifique as moratórias para as locadoras"

Record:

- "Sporting processa Benfica: Leões avançam para litígios dentro e fora de casa"

- "Benfica: 'Não ir à Champions é uma martelada', Vieira quer recuperar parte do prejuízo com vitória na Liga Europa"

- "FC Porto: 'Estou motivado por ter sido tão bem recebido', Felipe Anderson já em ação"

- "Seleções: Candidatura entusiasma governo"

- "V. Guimarães: Tiago bate com a porta"

- "Volta a Itália: Almeida cai, mas levanta-se"

A Bola:

- "Agora é que é para ganhar: O que mudou para Portugal e Espanha sonharem com a organização do Mundial-2030"

- "V. Guimarães: Tiago demite-se"

- "Benfica: 'Não ir à Champions foi martelada', Vieira quer Liga Europa 'para recuperar alguns milhões'"

- "Sporting: Tabata custou Euro500 mil por 10%"

- "FC Porto: Renovações para Sérgio e Otávio"

- "Ciclismo: Euro2 mil por cada dia na liderança"

- "Basquetebol: Sporting conquista Taça"

O Jogo:

- "'Na defesa, Nanu garante que o lado dele fica resolvido', José Gomes treinou o reforço do FC Porto no Marítimo e prefere vê-lo como lateral"

- "FC Porto: Campeões europeus passam testemunho a Felipe Anderson"

- "Benfica: 'Falhar a Champions foi grande martelada', Luís Filipe Vieira admite que o dinheiro da Liga milionária faz falta"

- "Sporting: Processo a Rogério Alves: Grupo de sócios quer suspensão do presidente da MAG por violação de estatutos"

- "V. Guimarães: Tiago sai pelo próprio pé"

- "Basquetebol: Sporting leva a Taça"