15 profissionais do INEM infectados desde o início da pandemia

Um total de 15 profissionais do INEM estiveram infetados com covid-19 desde o início da pandemia, indicou hoje o coordenador da unidade de gestão de crises daquele organismo.

No webinário "A pandemia da covid-19 e a segurança interna", organizado pela Polícia de Segurança Pública, Bruno Borges deu a conhecer a resposta do Instituto Nacional de Emergência Médica e destacou que desde o início foi feito um "reforço do equipamento de proteção individual".

"Este reforço permitiu dar maior segurança aos profissionais", disse o responsável, precisando que, desde o início do surto e até hoje, estiveram infetados 15 elementos do INEM.

O INEM está envolvido no transporte especializado de casos suspeitos de covid-19 e auxilia as autoridades de saúde na colheita de amostras biológicas que são realizadas no domicílio de doentes suspeitos.

Segundo Bruno Borges, o INEM já transportou 24.637 colheitas de amostras biológicas.

No âmbito da proteção dos operacionais à doença, o coordenador da unidade de gestão de crises do INEM sublinhou que foi feita uma "segregação de serviços" em que os profissionais ficaram apenas alocados a um serviço, além da criação de ambulâncias específicas para o transporte de casos suspeitos ou confirmados de covid-19.

Atualmente existem duas dezenas destas ambulâncias específicas.

