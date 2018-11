Tenha os lábios com que sempre sonhou!

Sabe quais são as vantagens de fazer o preenchimento com Ácido Hialurónico? Nós explicamos. Trata-se de uma aplicação médica indicada para o rejuvenescimento da pele e para a prevenção do envelhecimento cutâneo.

O que é o Ácido Hialurónico?

É uma substância que já existe no nosso corpo e ajuda a reter água na pele, melhorando a hidratação e conferindo volume natural. Com o processo de envelhecimento, no entanto, essa produção diminui, resultando na perda de volume facial, rugas e uma aparência cansada.

Como actua na pele?

O Ácido Hialurónico é utilizado para suavizar sulcos, rugas profundas e repor o volume e contorno nas áreas que sofreram envelhecimento, tais como as maçãs do rosto, lábios (contorno e volume), sulcos naso-labiais, sulco naso-jugal (olheiras), rugas faciais e para repor volume da face. O resultado após a sua aplicação é imediato. O efeito dura em média de seis meses a dois anos, dependendo da profundidade da ruga tratada. Com o tempo, o Ácido Hilalurónico é naturalmente absorvido pelo corpo e não necessita ser retirado.

