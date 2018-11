Ricardo Nascimento pede mais apoios para os bombeiros e quer dar o exemplo

No discurso da cerimónia de Imposição das Divisas do Concurso de Bombeiros da Associação Humanitária de Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol, o presidente da autarquia ribeira-bravense, Ricardo Nascimento, enalteceu, esta tarde, o papel do Governo Regional em duas medidas importantes em prol daquela Associação de Bombeiros e da população da Ribeira Brava.

Segundo o edil “a decisão tomada por parte do Governo em adquirir as instalações” onde opera a corporação foi “essencial para a substancial redução da dívida da associação”. A outra medida, mais recente, teve a ver com “a utilização do helicóptero de apoio aos incêndios, diversas vezes utilizado de forma eficaz para ajudar a população do município da Ribeira Brava” ao longo deste Verão.

Ricardo Nascimento aproveitou ainda para lembrar que, pela natureza e importância do trabalho que a Associação de Bombeiros da Ribeira Brava e da Ponta do Sol exerce, é necessário garantir um reforço de recursos financeiros humanos, invocando uma passagem bíblica para reforçar que “a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos”. Face a esta necessidade, Ricardo Nascimento já garantiu um aumento no apoio da autarquia em 3,4%, já no orçamento de 2019, ascendendo assim a valores a rondar os 180 mil euros para os bombeiros.

O edil ribeira-bravense também recordou o apoio do município da Ribeira Brava tanto para a ajuda na redução do passivo da Associação, como no protocolo de colaboração estabelecido anualmente entre a autarquia e aquela entidade, referindo a justiça destas medidas pelo “empenho e solidariedade dos bombeiros em prol da população, com pujança e dedicação”.