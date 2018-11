Requalificação do bloco operatório e urgências do Hospital será a próxima obra no ‘Nélio Mendonça’

A próxima obra de remodelação no Hospital Nélio Mendonça, no Funchal, será a requalificação do bloco operatório e urgências. O anúncio foi feito hoje por Miguel Albuquerque, no âmbito da visita à nova unidade de obstetrícia e o novo bloco operatório de obstetrícia, num investimento de um milhão e 200 mil euros, dotando a sala com equipamentos muito modernos, garantindo que o Governo Regional vai continuar a investir nesta unidade hospitalar.

“Independentemente de já termos autorizado a abertura do concurso internacional para a abertura do novo hospital, não vamos deixar de investir nesta unidade hospitalar”, sublinhou o governante.