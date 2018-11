Recolhas de sangue para análise estão piores do que antes da mudança

Neste momento, é pior para os utentes do SESARAM, em especial para os residente no Funchal, irem a um centro de recolha de sangue para análises clínicas, do que antes da alteração introduzida no Verão. A declaração é de Filipe Olim, dirigente da Comissão de Utentes do SESARAM.

Olim lembra que, antes da alteração imposta pelo Conselho de Administração do SESARAM, era possível ir a um centro de saúde e, aí, ser feita a recolha de sangue para análises. Uma situação que facilitava a vida aos utentes, em especial, aos mais idosos e com dificuldades em se deslocar. Além disso, não era necessário fazer marcação. Bastava comparecer no serviço e proceder à colheita.

Agora, as recolhas só acontecem no hospital e no Centro de Saúde do Bom Jesus, onde decorreu, ontem, a iniciativa da Comissão de Utentes do SESARAM.

Naquele centro, como ontem aconteceu, as pessoas acumulam-se, por vezes, na rua e à chuva, enquanto esperam pela recolha de sangue. É que, mesmo com a inscrição prévia obrigatória, o que obriga a uma deslocação extra ao centro de saúde, não existe hora marcada. A recolha acontece por hora de chegada. Como muitas pessoas precisam de entrar a horas no trabalho, existe uma concentração de utentes na primeira hora.