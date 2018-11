Procedimentos de sismo treinados nas escolas da Região

No dia 5 de Novembro, pelas 11h05, realizou-se nas escolas da RAM um exercício de simulacro de sismo, intitulado ‘A Terra Treme’. Esta iniciativa, promovida à escala nacional pela Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), procura chamar a atenção para o risco sísmico e para a importância de comportamentos simples, mas que podem salvar vidas, que os cidadãos devem adoptar nessa particular situação de risco.

A Secretaria Regional de Educação e o Serviço Regional de Protecção Civil, pelo seu projecto de parceria ‘Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos’, divulgaram e dinamizaram este exercício a nível regional. A iniciativa está inserida na lógica deste projecto, que trabalha as questões de cidadania associadas aos riscos naturais e tecnológicos, e onde os docentes com o cargo de delegados de segurança têm um papel fundamental na promoção de uma crescente cultura de segurança na comunidade escolar.

Participaram nesta iniciativa a maioria das escolas da Região, de vários níveis de ensino, públicas e privadas, treinando os comportamentos correctos a ter numa possível situação de sismo, e registando esse momento com vídeos e fotos. O exercício teve a duração de um minuto, durante o qual os participantes executaram os três gestos que salvam: BAIXAR, PROTEGER e AGUARDAR. Após o sismo, os elementos da comunidade escolar que se encontravam no interior do edifício dirigiram-se para o exterior pelos caminhos de evacuação, e procuraram um local amplo, sem risco de queda de estruturas.

Embora na Região não exista actividade sísmica relevante, muitas zonas do globo são propensas a sismos e Portugal é um território com zonas particularmente sensíveis a este risco, nomeadamente a zona de Lisboa – a segunda cidade europeia com o maior risco sísmico. Um engenheiro sísmico que se associou à ANPC nesta iniciativa referiu que a questão não é “Se vai acontecer?”, mas sim “Quando vai acontecer?”. Chamou a atenção que, quando acontecer, a população deverá estar preparada e sensibilizada para a melhor forma de proceder, pois “só assim se poderão salvar vidas”, assevera.