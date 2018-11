Plataforma para minimizar problemas no aeroporto. Esta é a manchete do DIÁRIO desta quarta-feira. ‘InMadeira’ vai disponibilizar bolsa de quartos do parque hoteleiro da Região aos passageiros afectados pelo cancelamento de voos. A iniciativa do Governo será uma realidade ainda este mês e faz parte do previsto plano de contingência.

Uso de reclusos em trabalho acaba em polémica. Outro assunto em destaque nesta edição. Guardas afirmam que houve “desleixo” na segurança do Estabelecimento Prisional do Funchal. Detidos que trabalharam na colocação de sistema de vigilância terão tido acesso a zonas reservadas.

Pedro Calado sossega comunidade. Vice-presidente garantiu, após encontro com deputado sul-africano, que não há motivo para alarme sobre eventuais expropriações de terras naquele país. Assunto desenvolvido nesta edição.

Destaque também para a polémica dos fundos europeus, que gera conflito na Medicina Nuclear.

O dérbi Nacional-Marítimo é já este sábado. Pior ataque mede forças com a pior defesa no dérbi de sábado. Saiba mais nesta edição.