Pedro Ramos marca presença em cerimónia dos Bombeiros da Ribeira Brava

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, participa, esta quarta-feira, pelas 17 horas, na Cerimónia de imposição de divisas aos bombeiros da Corporação dos Bombeiros da Ribeira Brava, no quartel do dispositivo.

Também tem agendada uma visita de trabalho ao Centro de Saúde do Bom Jesus. “Esta iniciativa de proximidade tem levado o governante a reunir-se com os profissionais de saúde dos vários centros de saúde da Região, tendo já visitado, até à data, todos os centros de saúde dos concelhos de Santa Cruz, Machico, Ponta de Sol e Santana”, refere a nota de imprensa.

As declarações à comunicação social estão agendadas para o terminus da visita, previsto para as 16h15, no Centro de Saúde do Bom Jesus.