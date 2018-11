Machico premeia ‘Eco-Escolas’ do concelho

No âmbito do projecto ‘Eco - códigos das Escolas do Concelho de Machico’, o Solar do Ribeirinho recebeu, esta quarta-feira, dia 7 de Novembro, alunos e professores de 12 dos 13 estabelecimentos de ensino do concelho com o intuito premia-los pelas boas práticas ambientais.

A iniciativa, que contou com a presença da directora regional do Ordenamento do Território e Ambiente, Paula Menezes, a coordenadora regional ‘Eco-Escola’, Eunice Pinto, o presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco, a vereadora com o pelouro da Educação, Mónica Vieira, a delegada escolar Fátima Correia e o responsável pelo projecto ‘Eco-Escola’ em Machico e técnico de Ambiente da Câmara, Cláudio Nóbrega, distribuiu certificados de participação aos representantes das instituições envolvidas.

A saber: o Centro de Actividades Ocupacionais de Machico; o Centro de Convívio Idoso Activo da Casa do Povo de Água de Pena; a Escola Básica e Secundária de Machico; a EB 1,2,3/PE do Porto da Cruz; a EB 2,3 do Caniçal; a EB1/PE com Creche Engº Luís Santos Costa; a EB1/PE dos Maroços; a EB1/PE e Creche de Água de Pena; a EB1/PE e Creche de Santo António da Serra; a EB1/PE/Creche do Caniçal e o Infantário Rainha Santa Isabel.

A Universidade Sénior do concelho de Machico juntou-se também à celebração e recebeu um certificado de participação.

A actividade terminou com o hastear simbólico de 12 bandeiras nos jardins do Solar do Ribeirinho.

No total, o programa Eco-Escola já atribuiu 87 bandeiras verdes às instituições de ensino do concelho pelas boas práticas ambientais desenvolvidas em conjunto com os alunos.

De referir ainda que no decorrer da iniciativa foi inaugurada uma exposição com os trabalhos realizados pelos discentes das escolas, que estará patente no Solar do Ribeirinho até dia 21 de Novembro.