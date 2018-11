Governo Regional ameaça dispensar construtora por justa causa devido a atrasos na obra da escola da Ribeira Brava

As obras de construção da escola básica e secundária Padre Manuel Álvares, na Ribeira Brava, tiveram início em Agosto, mas o ritmo dos trabalhos, a cargo da construtora Somague, está longe de tranquilizar a comunidade educativa que tem sérias reservas de que a empreitada, orçada em 8 milhões de euros, esteja concluída no prazo previsto de 18 meses, ou seja, até finais de 2019.

Conforme noticia o DIÁRIO na edição impressa de hoje, alguns dos encarregados de educação temem que o atraso das obras penalize as aulas e a aprendizagem dos alunos, dado que a empreitada, projectada por fases, decorrerá em simultâneo com as aulas. Recorde-se que a obra deveria ter começado em finais de Junho, altura em que começaram as férias escolares, mas o início foi protelado por forma a não prejudicar a conclusão do ano escolar, nomeadamente a realização dos exames de 9º, 11º e 12º anos e respectivas avaliações.

Contactada pelo DIÁRIO, a Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas (SREI) confirma o “desajustamento em relação ao cronograma da obra da futura Escola da Ribeira Brava”, situação que “está a acompanhar, com alguma preocupação”.

Quanto às obras em curso no local, a SREI garante que “está a tentar resolver o problema através das vias formais, tendo já dado conta ao empreiteiro do desvio detectado na obra, pedindo-lhe a justificação do atraso e a correcção do respectivo cronograma”.

Em última instância, acrescenta, “caso esta situação não se verifique (correcção do respectivo cronograma), a SREI pondera a resolução do contrato da empreitada em curso e por justa causa”.