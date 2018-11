Direitos Humanos em destaque na agenda desta quinta-feira

A Directora Regional Adjunta de Economia, Patrícia Dantas Caires, presidirá à cerimónia em representação do vice-presidente do Governo Regional.

Esta quinta-feira, pelas 09h30, no Hotel The Vine, no Funchal, terá lugar a de assinatura de um protocolo de colaboração entre o Instituto de Desenvolvimento Empresarial e a empresa GRENKE.

O programa prossegue na sexta-feira, dia 9 de Novembro, pelas 9h30, com a recepção e trabalho de professores e alunos na Câmara Municipal do Funchal, seguindo-se um debate no Museu da Electricidade da Madeira.

No âmbito das parcerias do Programa ERASMUS+, a Escola BS Gonçalves Zarco irá acolher, esta quinta-feira, pelas 9 horas, professores e alunos de escolas de vários países (Finlândia, Roménia, Espanha, Grécia, Polónia, Lituânia e Israel), numa iniciativa que pretende valorizar o ensino e a aprendizagem das Ciências, com escolas, universidades e instituições públicas e privadas.

A Sessão Plenária de 8 de Novembro tem início às 9 horas, com uma apresentação de 15 minutos pelo partido autor da iniciativa, seguida de uma intervenção de 15 minutos de membro do Governo.

O debate, requerido pelo Grupo Parlamentar do BE, será sobre concessões de serviços públicos na Região Autónoma da Madeira, tendo por base o regimento específico aprovado pela Conferência dos Representantes dos Partidos.

Provedoria da Justiça promove no Funchal Colóquio Declaração Universal dos Direitos Humanos

A Provedoria de Justiça promove no Funchal, esta quinta-feira, às 10 horas, o Colóquio ‘Declaração Universal dos Direitos Humanos – Um Olhar Atlântico’.

Trata-se de uma iniciativa que decorre no âmbito das comemorações dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que conta com o patrocínio do programa DEMOS da União Europeia, orientado para a formação de funcionários da Administração Pública nos domínios da educação para a cidadania e da transparência procedimental.

O Colóquio realiza-se no Auditório do Instituto de Segurança Social da Madeira, no Funchal, e contará com a presença de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, Teresa Anjinho, Provedora-adjunta de Justiça, Rafael Yanes Mesa, Deputado do Parlamento de Canárias, Vânia de Jesus, Presidente do Instituto da Habitação da Madeira e Rubina Leal, deputada na Assembleia Regional.





JPP debate Orçamento Regional com Ordem dos Economistas

O Juntos pelo Povo (JPP) vai reunir-se com a direcção da delegação da Madeira da Ordem dos Economistas, no âmbito do trabalho de preparação para as propostas do Orçamento Regional - 2019.

O encontro está agendado para as 10 horas desta quinta-feira, na sede daquele organismo. Estão previstas declarações à comunicação social por parte do deputado Carlos Costa, no final da reunião.





Jornadas parlamentares do GP PSD na Ponta do Sol

O Grupo Parlamentar do PSD realiza, amanhã, mais umas Jornadas Parlamentares, desta vez no concelho da Ponta do Sol. Os trabalhos iniciam-se no Centro de Saúde da Ponta do Sol, onde, às 10h30, serão prestadas declarações à comunicação social.





Reunião de câmara da autarquia do Funchal

Pelas 13 horas, decorre a reunião de câmara semanal, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, à qual se seguem as declarações do executivo.





Albuquerque entrega material de salvamento e desencarceramento aos Bombeiros

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque preside, esta quinta-feira, pelas 15 horas, à cerimónia de entrega de Material de Salvamento e Desencarceramento com Autonomia Energética aos Corpos de Bombeiros da Região Autónoma da Madeira.

O material vocacionado para uma utilização operacional em operações complexas fora de estrada é composto por tesoura, tensor/expansor, macaco e respectiva base, baterias e fontes de alimentação/carregamento de baterias.

Trata-se de um investimento na ordem dos 255 mil euros.

A cerimónia de entrega de material terá lugar no Serviço Regional de Protecção Civil.





PCP promove apresenta debate potestativo sobre a gestão danosa do litoral da RAM

Pelas 15 horas de amanhã, o Grupo Parlamentar do PCP/Madeira promove uma conferência de imprensa, na Sala de Imprensa da Assembleia Legislativa da Madeira, para a apresentação de debate potestativo sobre a gestão danosa do litoral da RAM.





Reunião do Conselho de Governo

Nesta quinta-feira, terá lugar a reunião de Conselho do Governo, sendo que as conclusões serão apresentadas pelas 17 horas, na sala de imprensa da Quinta Vigia.





Formação ‘Escalando o Pódio - A Construção da Excelência Escolar’

A Secretaria Regional de Educação, através da Inspecção Regional de Educação, leva a efeito, esta quinta e sexta-feira, um curso de formação integrado nos Diálogos sobre Educação que tem vindo a realizar, intitulado ‘Escalando o Pódio - A Construção da Excelência Escolar’.

Este curso será ministrado no auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico, pelo Departamento de Ciências Sociais da Educação, do Instituto de Educação da Universidade do Minho, no âmbito do Círculo de Saberes, e compreenderá sessões teóricas e sessões teórico-práticas orientadas por docentes e investigadores do Departamento de Ciências Sociais da Educação e do Centro de Investigação em Educação da Universidade do Minho e da Universidade de Aveiro.

Esta acção conta ainda com a participação, por videoconferência, de uma investigadora da Universidade Autónoma do Chile, que participou no projecto de investigação ‘Entre mais e melhor escola: a excelência académica na escola pública portuguesa’.





Open Internacional de Bridge da Madeira

O 21.º Open Internacional de Bridge da Madeira prossegue amanhã com a conclusão da segunda jornada do torneio de pares, como sempre no Hotel Vidamar.

Na sexta-feira arranca o torneio de equipas, até domingo.