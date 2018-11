Direcção Regional de Agricultura antecipa o (doce) sabor da Festa

O Governo Regional da Madeira mantém como uma das suas prioridades o desenvolvimento de acções de promoção que incentivem o consumo dos produtos agrícolas e géneros alimentícios regionais, especialmente dos que ostentam a marca ‘Produto da Madeira’.

Nesta orientação, é dada uma particular atenção à cana-de-açúcar e aos seus derivados, mais exactamente o Mel de Cana-de-açúcar e o Rum da Madeira, bem como, entre muitos outros, a doçaria e a licoraria tradicionais madeirenses, contribuindo-se assim para a preservação de um riquíssimo património gastronómico e cultural, com um cariz ímpar, como de actividades social e economicamente relevantes.

Deste modo, e por forma a divulgar a qualidade, a especificidade, e, além da tradicionalidade, também a inovação das produções associadas à fileira da cana-de-açúcar junto do público em geral, com enfoque particular nas gerações mais novas, a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, através da Direcção Regional de Agricultura promove, pelo terceiro ano consecutivo, uma iniciativa especificamente focada neste produto e nos seus derivados, denominada o doce sabor da Festa, dado que se aproximam as celebrações da quadra natalícia e do fim (e início) de mais um ano, a que os madeirenses e portosantenses carinhosa e assertivamente designam por “Festa”.

O evento decorrerá no Largo da Restauração, nos dias 9, 10 e 11 de Novembro, com a abertura a realizar-se às 18 horas de sexta-feira.

Mas o doce sabor da Festa, além de constituir uma oportunidade para as empresas do sector darem a conhecer os seus produtos, o programa conta com as presenças confirmadas do cantor Ruben Aguiar (sexta-feira, dia 9, às 20 horas), do grupo D’ Repente (sábado, dia 10, às 16 horas), da Tuna Universitária da Madeira (sábado, dia 10, às 18 horas) e do Grupo Folclórico do Centro Cultural de Santo António (domingo, dia 11, às 15 horas), bem como com actividades dinamizadas pela Câmara de Provadores dos Produtos Agrícolas e Agroalimentares da RAM (AgroSenseLab), com o nome ‘Aromas da Festa’, e demonstrações da doçaria típica da época festiva que se aproxima.