A Câmara Municipal do Funchal informa que amanhã, quarta-feira, dia 7 de Novembro, terá lugar uma intervenção na rede de abastecimento de água do Caminho do Lombo, afectando o abastecimento , entre as 9h30 e as 16 horas, nas seguintes ruas:

- Caminho do Lombo;

- Caminho da Lombada;

- Caminho da Portada de Santo António;

- Estrada do Livramento;

- Rua das Lajes.