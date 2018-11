Fernando Gomes felicita Vítor Pereira pela conquista do campeonato chinês

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, felicitou hoje o treinador Vítor Pereira pela conquista do campeonato chinês ao comando do Shanghai SIPG (primeiro na história do clube), em comunicado publicado no site oficial da instituição.

“Gostaria de transmitir as minhas calorosas felicitações ao treinador Vítor Pereira, que conquistou brilhantemente ao serviço do Shanghai SIPG o título de campeão chinês”, escreveu Fernando Gomes, que aproveitou ainda para transmitir o seu agradecimento ao técnico português pela valorização que este tipo de conquistas traz ao futebol nacional.

Depois de se ter sagrado campeão em Portugal, pelo FC Porto (2012/2013) e na Grécia, ao comando do Olympiacos (2015), Vítor Pereira conduziu o Shanghai SIPG ao primeiro título nacional da sua história, quebrando a hegemonia do Guanghzou Evergrande, que era o heptcampeão chinês e equipa do ex-benfica Anderson Talisca.