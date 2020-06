O presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, não vai recandidatar-se a um quarto mandato como presidente da Conferência das Regiões Periféricas e Marítimas da Europa (CRPM), disse hoje à agência Lusa fonte do executivo regional.

De acordo com a fonte, Vasco Cordeiro informou na quinta-feira os integrantes do órgão, em reunião por vídeoconferência, que não pretende voltar a concorrer à liderança deste organismo de cooperação inter-regional, que vai a eleições em outubro.

Vasco Cordeiro assumiu pela primeira vez, na Suécia, em setembro de 2014, a presidência da CRPM, tendo sido reeleito, por unanimidade, nas assembleias-gerais deste organismo que decorreram em Ponta Delgada e no Funchal, em 2016 e 2018, respetivamente.

O presidente do Governo dos Açores agradeceu na reunião de quinta-feira o apoio que teve no desempenho destas funções pelos membros da CRPM, em particular, da primeira vice-presidente, a norueguesa Gunn Marit Helgesen, dos vice-presidentes Cees Logen, Enrico Rossi, Geroge Alexakis, Horia Teodorecu e Francisco Martin Gallego, bem como da secretária-geral Eleni Marianou e todo o corpo técnico dessa organização.

Esta organização de cooperação entre regiões tem por missão a defesa dos interesses dos seus membros junto de instituições nacionais e europeias, através da promoção da coesão económica, social e territorial e do poder regional na Europa, bem como do reforço da dimensão periférica e marítima da Europa.

O processo de organização das próximas eleições para a Presidência da CRPM tem início no mês de agosto, com a apresentação de candidaturas por parte dos membros interessados a assumir o cargo.

A CRPM é um organismo de cooperação inter-regional que integra cerca de 160 regiões de todos os Estados europeus, agregando cerca de 200 milhões de cidadãos europeus.