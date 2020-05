Teckies debate a problemática do cyberbullying

A Teckies vai realizar, na próxima semana, uma série de workshops para ajudar a lidar e a combater o cyberbullying entre os jovens. Uma problemática que pode crescer com o isolamento social e levar os mais novos a passarem mais tempo no digital.

A iniciativa é dividida em três sessões, para professores, pais e jovens, e decorre online de forma totalmente gratuita.

Que comportamentos são considerados cyberbullying, quais são os sinais de alerta, o que diz a legislação sobre este tipo de violência, como pode ser prevenida e como actuar nestas situações são algumas das temáticas que vão guiar os workshops que pretendem consciencializar e traçar caminhos para a sua resolução.

A sessão dirigida aos professores terá lugar dia 26 de Maio, às 16 horas, com foco no trabalho a realizar em contexto escolar. Já os pais serão convidados a colocar-se no lugar dos filhos para melhor os entenderem, em dinâmicas de grupo marcadas para 27 de Maio, às 17 horas.

Um dia depois, a 28, pelas 15 horas, decorre o workshop para jovens a partir dos 13 anos, para aprenderem a proteger-se e a cuidar dos que lhes são próximos.

“As tecnologias têm tido um impacto muito positivo nas nossas vidas, mas, pelo fácil acesso e abrangência, também ampliam e propagam mais facilmente as coisas menos positivas. Por isso, é preciso estar alerta e saber como agir nestas situações, que podem ser altamente prejudiciais para os jovens”, refere Jéssica Portugal. A gestora de projecto na Teckies diz inda que esta problemática deve envolver toda a sociedade, mas sobretudo pais e professores, que estão mais próximos das crianças e melhor as podem acompanhar.

Apesar de ser uma realidade há vários anos, a pandemia e consequente confinamento podem estar a acentuar esta problemática. “Já em 2019 um estudo da UNICEF, que envolveu 30 países, indicava que uma em cada três crianças afirmava ter sido vítima de cyberbullying e uma em cada cinco tinha mesmo deixado de ir à escola. É um número alarmante e que, infelizmente, tem um forte potencial de crescimento nesta fase em que as crianças estão a passar mais tempo online”, afirma Jéssica Portugal, salientando que qualquer comportamento agressivo que vise manipular, prejudicar ou maltratar o outro, de forma repetida e intencional, figura um caso de cyberbullying e deve ser referenciado.

As sessões serão orientadas por Jéssica Portugal, formada em Psicologia Clínica, e Mariana Nunes, licenciada em Educação e Formação e também gestoras de projecto na start-up.

Apesar de gratuita, a participação requer inscrição prévia, que deve ser realizada online.

Sobre a Teckies

A Teckies é uma startup portuguesa criada em 2018 com o objectivo de levar as novas tecnologias emergentes para as salas de aula, modernizando o ensino e dotando as crianças de competências transversais (como a criatividade, resolução de problemas, comunicação, entre outras) que as ajudem a preparar-se para os desafios laborais do futuro.

A startup pretende introduzir a robótica na sala de aula como ferramenta auxiliar na aprendizagem dos alunos e no ensino dos professores, utilizando robots para apoiar o ensino das habituais disciplinas, como Português ou Matemática. Adicionalmente, seguindo a lógica de aproximação das crianças à tecnologia, promove também workshops e campos de férias, com actividades mais descontraídas.