Semapa paga dividendo de 0,125 euros a partir de 15 de junho

A Semapa anunciou hoje que vai começar a pagar um dividendo ilíquido de 0,125 euros por ação, a partir do dia 15 de junho, de acordo com um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“O referido valor será pago através da Central de Valores Mobiliários, nos termos do respetivo regulamento, sendo o agente pagador nomeado para o efeito o Banco Comercial Português”, lê-se na mesma nota.

A Semapa informou ainda que, “a partir de dia 11 de junho de 2020, inclusive, as ações serão transacionadas em bolsa sem conferirem direito ao pagamento de dividendos”.

Os dividendos a distribuir, de 0,125 euros por ação (excluindo ações próprias) constituem um total de quase 10 milhões de euros.

Em 2019, relativo aos resultados de 2018, a Semapa tinha distribuído dividendos de 0,51 euros.

Num comunicado ao mercado, do dia 28 de março, o grupo indicou que os dividendos deste ano se justificam pela necessidade de a empresa “manter uma estrutura financeira compatível com o crescimento sustentado do grupo” e disse ainda que a necessidade de manter a sua “independência” perante o sistema financeiro “passa pela preservação no curto, médio e longo prazo de níveis de endividamento consolidados que permitam a manutenção de indicadores sólidos de solvabilidade”.

A Semapa teve lucros de 124,1 milhões de euros em 2019, uma descida de 6,4% em relação ao ano anterior.

O grupo opera nos setores de pasta, papel e cimento.