Paulo Neves, deputado do PSD-M eleito à Assembleia da República, apela à celeridade do Governo da República para aplicar as medidas anunciadas para apoio às comunidades portuguesas, nomeadamente no Brasil e Venezuela, anunciadas ontem pela Secretaria de Estado das Comunidades.

“As medidas anunciadas pelo Governo da República, de apoio às nossas comunidades, vão ao encontro das exigências constantes que o PSD/Madeira tem feito na Assembleia da República e ficamos verdadeiramente satisfeitos por termos sido ouvidos e atendidos na nossa pressão. Agora, é preciso notar que estamos no princípio e que é essencial passar, rapidamente, do papel para o terreno, sendo certo que estaremos atentos e insistiremos nesta concretização”, referiu o social-democrata.

“É fundamental que o Governo da República atenda, efectivamente, aos emigrantes portugueses que, neste momento, atravessam graves dificuldades, fruto de terem perdido os seus trabalhos e rendimentos e, consequentemente, a capacidade de arcarem com despesas de habitação e alimentação”, salientou Paulo Neves, acrescentando que essa tem sido e continuará a ser uma das suas prioridades na Assembleia da República, até porque “esta é uma crise, económica e social, que tem de ser enfrentada e ultrapassada, com responsabilidade e determinação, tanto dentro do nosso país como lá fora, onde os nossos portugueses, mais do que nunca, precisam de saber que estamos atentos e sensíveis aos seus problemas”.

No entanto, sublinha que “é importante que todas e quaisquer medidas que venham a ser definidas sejam rápidas na sua implementação e eficazes nos seus efeitos, sob pena de não conseguirmos acudir a quem mais precisa, nesta hora”. Por fim, lembra que, a par do acompanhamento que tem vindo a ser feito pelo Governo Regional, a estes cidadãos, “há responsabilidades que são exclusivas do Estado e que apenas o Estado pode executar, como neste caso, que se espera que venha a cumprir o seu melhor propósito”.