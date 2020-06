Principais acontecimento da pandemia Covid-19 em Portugal

Portugal fechou quase tudo e fechou-se em Março devido à covid-19 e só em maio recomeçou alguma atividade. Mas apesar de todos os esforços há três meses que não param de morrer pessoas.

Devido à covid-19 as escolas fecharam, as pessoas ficaram em casa e a economia caiu a pique. A recuperação começa agora, com máscaras nas ruas, com medos de contacto físico, e com um balanço de 1.512 mortes. A primeira foi há três meses.

Os primeiros casos do novo coronavírus foram noticiados no fim do ano, na China, e em março foram conhecidos os primeiros casos em Portugal. Em 16 de março foi anunciada a primeira morte devido à covid-19.

São os seguintes, cronologicamente, os principais momentos da pandemia em Portugal: