Primeiro caso suspeito de infecção pelo coronavírus nos Açores

Os Açores registaram esta quinta-feira o primeiro caso suspeito de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19), um homem de 31 anos que esteve em Milão (Itália), revelou o Governo Regional.

“A Autoridade Regional de Saúde, relativamente ao surto de pneumonia pelo novo coronavírus (Covid-19), informa que está a ser avaliado o primeiro caso suspeito de infecção por este novo coronavírus (Covid-19) na Região Autónoma dos Açores”, lê-se num comunicado do Gabinete de Apoio à Comunicação Social do executivo açoriano.

Segundo o mesmo comunicado, o utente é um homem de 31 anos, residente no concelho da Praia da Vitória, na ilha Terceira, “que regressou no dia 19 de fevereiro de Milão, Itália”.

A Autoridade Regional de Saúde acrescenta que o caso “está já a ser acompanhado pelas autoridades de saúde” e que “serão agora realizadas as colheitas de amostras biológicas para diagnóstico laboratorial”, de acordo com os procedimentos fixados.

A secretária regional da Saúde dos Açores revelou na quarta-feira que os três hospitais da região -- nas ilhas do Faial, Terceira e São Miguel - tinham 80 quartos de isolamento disponíveis para acolher potenciais portadores do vírus.

Segundo o director regional da Saúde, Tiago Lopes, “primariamente os doentes serão transportados para o Hospital Santo Espírito da Ilha Terceira, porque é o hospital que tem a capacidade de laboratório para fazer a confirmação do diagnóstico e os quartos com pressão negativa para proceder ao internamento e tratamento do caso suspeito”.

O executivo açoriano apela a que em caso de sintomas os utentes liguem para a Linha Saúde Açores (808 246 024), em vez de se dirigirem a um hospital ou unidade de saúde.

Portugal teve, nas últimas 24 horas, 27 novos casos suspeitos de infecção pelo Covid-19, totalizando 52 até hoje, dos quais 16 se encontram a aguardar resultados laboratoriais, indicou a Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Os dados constam no boletim epidemiológico do Covid-19, que não reportava nenhum caso de infecção pelo novo coronavírus em Portugal até às 19:00 de hoje.

Do total de novos casos suspeitos, 26 são pessoas provenientes do norte de Itália e um do Japão.

De acordo com o boletim diário, divulgado depois das 20:00, Portugal já registou 52 casos suspeitos, 36 dos quais resultaram negativo após testes laboratoriais.

Segundo fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, “dois dos tripulantes portugueses do Diamond Princess tiveram de ser hospitalizados, no Japão, por indícios relacionados com o novo coronavírus”, um deles com a infecção confirmada e outro ainda “em observação hospitalar”.

O Covid-19, detectado em dezembro na China e que pode causar infecções respiratórias como pneumonia, já provocou mais de 2.800 mortos e infectou mais de 82 mil pessoas, de acordo com dados reportados por cerca de 50 países e territórios.

Das pessoas infectadas, mais de 33 mil recuperaram.

Além de 2.744 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França, Hong Kong e Taiwan.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão.