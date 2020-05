Portugal ultrapassa 31.000 casos de covid-19

Portugal ultrapassou hoje a barreira dos 31 mil infectados com o novo coronavírus ao registar 31.007 casos de covid-19 (+219 desde ontem), revela o boletim diário da Direcção-Geral da Saúde, onde está também o número de mortos referente às 24 horas até à meia-noite de segunda-feira. São agora 1.342 as vítimas mortais, mais 12 do que os anunciados no relatório anterior, correspondendo a subidas de 0,9% nos óbitos e 0,7% nos casos. Desde a publicação de ontem, o número de doentes internados caiu para 513, são menos 18 doentes aos em hospitais. Dos que estão aos cuidados médicos, 71 estão em cuidados intensivos, menos um. Há também a registar 18.096 doentes recuperados.