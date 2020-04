Ponta Delgada com espaço para acolhimento de sem-abrigo

A Câmara de Ponta Delgada, nos Açores, cedeu um espaço que permite acolher e garantir refeições até 38 pessoas sem-abrigo na maior cidade açoriana, foi hoje anunciado.

Numa nota enviada às redações, a autarquia explica que, “na sequência da confirmação de um caso covid-19 entre a população sem-abrigo de Ponta Delgada, a Câmara Municipal cedeu um espaço disponibilizado pelo Núcleo de São Miguel do Corpo Nacional de Escutas que pode acolher até um total de 38 pessoas”.

“O vereador da Ação Social da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Paulo Mendes, na resposta ao pedido feito à autarquia pelo Instituto de Segurança Social dos Açores, afirma que, decorrente da atual situação e da necessidade de conjugação de esforços e meios, o município está disponível para ceder o espaço para o acolhimento das pessoas mais vulneráveis, bem como garantir as respetivas refeições”, lê-se na nota.

A autarquia, na ilha de São Miguel, refere, contudo, que “para a segurança da população em geral e para que a quarentena seja respeitada por todos os utentes, a cedência do espaço implica a garantia de policiamento permanente no mesmo”.

É também necessário “o acompanhamento de profissionais de saúde junto dos utentes dependentes de algum tipo de consumo e/ou com patologia associada e de uma equipa qualificada de uma das associações que trabalham na área”.

Segundo o vereador da Ação Social, citado na nota, “face ao potencial do contágio, sobretudo depois de identificado um caso positivo, é de mais absoluta importância que se realizem com urgência os testes junto deste público mais vulnerável do concelho de Ponta Delgada, para que os serviços competentes da área da saúde possam decidir sobre as condições da quarentena”.

A Autoridade de Saúde Regional anunciou no início desta semana ter detetado um caso positivo de covid-19 num sem-abrigo, na ilha de São Miguel, estando ainda a identificar os contactos próximos para detetar a origem da infeção.

No total já foram confirmados 101 casos de covid-19 nos Açores, 87 dos quais estão ativos, tendo ocorrido 10 recuperações (cinco na Terceira, quatro em São Miguel e uma em São Jorge) e quatro mortes (em São Miguel), segundo o balanço mais recente, de terça-feira.

A ilha de São Miguel é a que registou mais casos até ao momento (64), seguindo-se Terceira (11), Pico (10), São Jorge (sete), Faial (cinco) e Graciosa (quatro).

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 124 mil mortos e infetou quase dois milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Em Portugal, segundo o balanço feito na terça-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), registam-se 567 mortos, mais 32 do que na segunda-feira (+6,%), e 17.448 casos de infeção confirmados, o que representa um aumento de 514 (+3%).

No Alentejo, segundo a DGS, há 155 casos de infeção confirmados e ainda não se registou qualquer morte por covid-19.