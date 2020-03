Ordem dos Psicólogos explica como lidar com situação de isolamento

A Ordem dos Psicólogos emitiu um documento onde deixa algumas recomendações sobre a forma como a população pode lidar com os casos de isolamento. Mantenha as suas rotinas e actividades habituais, dentro do possível; faça exercício e tenha uma alimentação saudável. Estas são algumas das indicações deixadas.

Além disso, deve lembrar-se que o isolamento não vai durar para sempre, pelo que deve manter “uma atitude positiva” e aproveitar para “fazer algumas coisas para as quais não costuma ter tempo”.

No caso de se encontrar em isolamento com crianças, saiba que “uma situação de isolamento pode ser particularmente difícil para crianças pequenas. Podem sentir-se tristes, ansiosas, com medo, confusas com a alteração das rotinas diárias e com saudades dos amigos. Podem fazer mais “birras” e mostrar-se mais dependentes, irritáveis e terem dificuldade em adormecer”.