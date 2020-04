O índice de volume de negócios na indústria diminuiu 2% em fevereiro, face ao mesmo período de 2019, depois de ter crescido 0,6% no mês anterior, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com os dados do INE sobre Volume de Negócios, Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas na Indústria Fevereiro de 2020, hoje publicados, os índices relativos ao mercado nacional e ao mercado externo tiveram variações homólogas negativas de 2,1% e 1,9% (tinham sido de 0% e 1,4% em janeiro), respetivamente.

Também o emprego e as horas trabalhadas apresentaram diminuições homólogas de 0,6% e 0,9%, depois de reduções de 0,7% e 1,5% em janeiro, respetivamente, enquanto as remunerações aumentaram 3,4% (4,0% em janeiro).

Em relação ao volume de negócios total, numa análise por agrupamentos, o de bens intermédios registou uma descida de 4% em fevereiro, depois de uma variação homóloga negativa de 5,2% em janeiro, e deu o contributo mais expressivo (menos 1,3 pontos percentuais) para a diminuição do índice total.

Por sua vez, o agrupamento de energia passou de um aumento de 6,9% em janeiro para uma redução de 3,1% em fevereiro, tendo sido o segundo contributo negativo mais relevante (menos 0,7 pontos).

Já o agrupamento de bens de investimento diminuiu 0,6%, após a redução de 1,2% em janeiro, e o de bens de consumo abrandou 2,9 pontos, para 0,4%.

Quanto à variação mensal das vendas na indústria, o INE regista uma descida de 6,5%, depois de uma taxa de variação negativa de 4,1 % em fevereiro de 2019.

No mercado nacional, os agrupamentos de energia e de bens intermédios apresentaram ambos diminuições homólogas de 3,5% (variações de 2,5% e -3,4% em janeiro, pela mesma ordem), contribuindo respetivamente com menos 1,2 e menos 1,1 pontos percentuais para a variação do índice deste mercado.

O índice de bens de consumo foi o único a registar crescimento (1,6% e 1,7% no mês anterior), contribuindo com 0,4 pontos para o resultado do índice agregado.

O índice de volume de negócios na indústria com destino ao mercado nacional registou uma diminuição mensal de 7,2% em fevereiro, depois de uma redução de 5,3% no mesmo período de 2019.

Quanto ao mercado externo, os agrupamentos de energia e de bens de consumo registaram reduções de 0,8% e de 1,2%, após os aumentos de 33,1% e 5,3% observados em janeiro.

A variação mensal das vendas com destino ao mercado externo fixou-se em -5,6% (-2,4% em fevereiro de 2019).

Os índices de emprego e de horas trabalhadas diminuíram, em termos homólogos, 0,6% e 0,9% em fevereiro (reduções de 0,7% e 1,5% no mês anterior), respetivamente, enquanto o índice de remunerações registou um aumento de 3,4% (4,0% em janeiro).

O INE ressalva que, apesar de as informações hoje publicadas poderem já “traduzir em certa medida a situação atual determinada pela pandemia de covid-19, é de esperar que as tendências analisadas se alterem substancialmente nas próximas divulgações”.