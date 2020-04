Imprensa nacional destaca suspensão de meio milhão de consultas

A pandemia Covid-19 provoca mais estragos a cada dia que passa. Em Portugal, a saúde já suspendeu meio milhão de consultas de várias patologias. A notícia veiculada no Correio da Manhã desta quinta-feira, 23 de Abril, refere que a prioridade no combate ao vírus leva hospitais e centros de saúde a adiar serviços a outros doentes.

O Púbico faz manchete com a União Europeia, referindo que este é o momento para restaurar a confiança. O matutino destaca ainda que Governo aprova proposta do PSD e reduz IVA de máscaras. A época balnear pode arrancar a várias velocidades e com muitas restrições, numa altura em que africanos na China e muçulmanos na Índia são os novos bodes expiatórios.

O destaque do I vai para os professores e reitoras que não querem abertura de universidades e estão contra a vontade do Ministro. Gonçalo Velho, do Sindicato Nacional do ensino Superior, lembra que são os docentes universitários que fazem as curvas da pandemia e que estas indicam que não se pode relaxar nesta fase.

Costa garante que não haverá austeridade em Portugal e que a crise só se resolve com apoios à economia e às famílias.

O Jornal de Notícias escreve que recibos verdes pagam mais à Segurança Social do que ganham em apoios. A ajuda máxima só chega a quem tem facturação superior a 2820 euros/mês.

O Diário de Notícias salienta que risco da dívida duplica com o vírus e ainda não há ‘fisga nem bazuca’ para o combater. O plano de recuperação da Europa deve valer pelo menos um bilião de euros. Condições a impor aos países estão em aberto, mas Costa diz que não haverá austeridade.