Haverá voos directos entre a Madeira e a Cidade do Cabo

O presidente da TAP, Miguel Frasquilho, informou o deputado eleito pelo PSD/Madeira à Assembleia da República, Paulo Neves, de que haverá voos directos entre o Funchal e a Cidade do Cabo, na África do Sul.

A revelação surge na sequência da intervenção do deputado, durante a qual insistiu na importância de serem retomadas, “assim que possível”, as ligações aéreas com a Venezuela (Caracas) e África do Sul.

Ainda na audição do presidente do Conselho de Administração da companhia, Paulo Neves defendeu a necessidade de haver uma outra estratégia e capacidade de resposta, para o futuro, relativamente à Madeira.

“A TAP não se pode transformar, na base do novo Plano de Reestruturação em discussão, numa pequena companhia aérea, cortando rotas, frequências e aeronaves”, disse, na ocasião, o social-democrata.

“A orientação e o posicionamento para o futuro terá de ser, precisamente, contrário, de modo a que seja o próprio país e, concretamente, dois dos maiores destinos turísticos de Portugal – Madeira e Algarve – a beneficiar do aumento da capacidade de resposta da companhia, numa fase de recuperação económica em que a mesma pode e deve fazer a diferença”, vincou Paulo Neves.