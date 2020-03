Governo proíbe eventos com mais de cem pessoas e consumo de álcool na rua

O Governo decidiu proibir o consumo de bebidas alcoólicas na via pública e a realização de eventos com mais de cem pessoas no âmbito das medidas de combate à pandemia Covid-19, anunciou hoje o ministro da Administração Interna.

Eduardo Cabrita apelou ainda para que ninguém faça deslocações “que não sejam absolutamente necessárias”, considerando que apenas se justificam as saídas para trabalhar, comprar comida ou visitar idosos ou outras pessoas dependentes que precisem de assistência, por exemplo.