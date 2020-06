Dia de Portugal nas comunidades com programa especial “Portugal no Mundo”

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) disse hoje que, face ao contexto de pandemia de covid-19, foi necessário “adaptar” as comemorações do 10 de Junho junto das comunidades portuguesas, marcadas por uma edição especial do programa “Portugal no Mundo”.

De acordo com um comunicado emitido hoje pelo MNE, a edição especial do programa “Portugal no Mundo” será “transmitida em simultâneo na RTP Internacional e na RTP1, no final da manhã e durante o período da tarde do dia 10 de Junho”.

“As comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas na rede diplomática e consular contam com uma atenção particular à evocação da diáspora portuguesa e da sua importância”, referiu a nota do ministério liderado por Augusto Santos Silva.

Mas, “atendendo à situação excecional com que o país e mundo se deparam”, a nota adiantou que “foi necessário adaptar as comemorações da rede ao contexto de restrições vivido na maior parte dos países, procurando-se assegurar, apesar de todas as limitações, um modelo de alcance global que permitisse levar a celebração do Dia de Portugal a todos os postos e ao maior número de portugueses e lusodescendentes possível”.

Com esse objetivo, o MNE propôs à Rádio e Televisão de Portugal uma colaboração para assinalar o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

“Essa parceria materializar-se-á numa edição especial do programa ‘Portugal no Mundo’”, afirmou o ministério, acrescentando que será transmitido em simultâneo na RTP Internacional e na RTP1 no final da manhã.

Esta emissão será também disponibilizada em ‘streaming’ na plataforma RTP Play e será partilhada pelas páginas e redes sociais das missões diplomáticas e consulares portuguesas no estrangeiro, adiantou.

Ainda de acordo com o comunicado do MNE, a emissão especial do programa “Portugal no Mundo” contará com mensagens institucionais, dirigidas à diáspora, testemunhos de cidadãos nacionais e lusodescendentes de diferentes áreas.

O programa terá um foco particular nas duas expressões musicais da cultura portuguesa reconhecidas pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) como Património Cultural Imaterial da Humanidade: o fado e o cante alentejano.

“Apesar das limitações impostas pelo momento, alguns postos da rede diplomática portuguesa complementarão as comemorações do Dia de Portugal de Camões e das Comunidades Portuguesas com iniciativas culturais de âmbito local”, revelou a nota do MNE.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou perto de 391 mil mortos e infetou mais de 6,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,8 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.465 pessoas das 33.969 confirmadas como infetadas, e há 20.526 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.