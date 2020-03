Comboio parado no Entroncamento devido a passageira com queixas de coronavírus

Um comboio internacional parado desde as 23h30 de domingo na estação do Entroncamento, Santarém, após uma passageira ter alegado estar com sintomas de infecção pelo novo coronavírus, seguiu viagem depois da mulher ter saído, disse hoje a PSP.

O comboio Sud Express, que saiu de Lisboa com destino a Paris, “arrancou às 02h11”, indicou à Lusa uma fonte da PSP.

Trata-se, segundo a PSP de Santarém (que recebeu o alerta cerca das 23h35), de “uma passageira proveniente da China que se dirigiu ao revisor com suspeita de estar infectada”.

As autoridades disseram desconhecer se a mulher entrou na estação de Santa Apolónia ou na estação da Gare do Oriente, acrescentou a fonte do CDOS de Santarém.

Entretanto, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém (que recebeu o alerta para a paragem de um comboio internacional naquela estação cerca das 23h30) afirmou que “a pessoa foi acompanhada pela Saúde 24”.

A Lusa tentou contactar, sem sucesso, a Direcção-Geral da Saúde e o INEM.

Segundo o Expresso, que cita a directora-geral da Saúde, Graça Freitas, a passageira em questão foi retirada do comboio para ser transferida para o hospital e fazer testes de despiste, e todos os passageiros vão ser sinalizados.