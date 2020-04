A APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima inaugura hoje um Centro Temporário de Acolhimento de Emergência para mulheres vítimas de violência doméstica. O centro surge na sequência do repto e financiamento da Secretária de Estado da Cidadania e Igualdade (SECI) e conta com o apoio da Câmara Municipal de Odivelas e outros parceiros, nomeadamente da Junta de Freguesia de Arroios, Banco de Portugal, Autocambota, ALTICE e Ministério da Cultura.

Este novo Centro apresenta, nesta fase, capacidade para 35 pessoas (mulheres acompanhadas ou não de filhos até aos 18 anos) que sejam vítimas de violência doméstica, em instalações cedidas à SECI pela Ordem dos Franciscanos, num centro de acolhimento de crianças e jovens recentemente desactivado.

O Centro Temporário de Acolhimento de Emergência é um equipamento provisório que deverá funcionar nos próximos três meses, sendo extensível por mais três, dependendo da evolução sanitária do país.

Resultado de uma colaboração com o Ministério da Saúde, o equipamento possui um Posto de Rastreio de COVID-19, que dispõe de quartos de espera e de confinamento para as mulheres que entram no Centro caso se revele necessário.

“Neste momento extraordinário, em que são muitas as questões relacionadas com o confinamento social e a necessária quarentena devida à COVID-19, sabe-se, sobretudo através de relatos vindos de países que já aplicaram as mesmas medidas, que tem existido um eventual aumento de situações relacionadas com a violência doméstica”, refere a APAVT.

Recorde-se que a APAV é uma instituição de apoio às vítimas de crime, nomeadamente mulheres vítimas de violência conjugal. Para além das provas dadas nesta área, tem ainda experiência de gestão e dinamização de Casas de Abrigo e Vagas de Emergência.