Aeroportos de Portugal vão fechar durante cinco dias na Páscoa

O Observador avança que o Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira medidas restritivas da liberdade de circulação e mobilidade circunscritas ao período da Páscoa e que todos os aeroportos nacionais vão ser fechados durante cinco dias, abrangendo o período da Páscoa - de 9 de Abril (quinta-feira) a 13 de Abril (segunda-feira). Os únicos voos que vão manter-se são os relativos a repatriamento e ao transporte de cargas.

António Costa vai falar esta tarde, pelas 17h30, sobre as medidas tomadas em Conselho de Ministros para executar o decreto do estado de emergência que foi aprovado hoje no Parlamento.