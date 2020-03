Actividades canceladas e acesso vedado a equipamentos em Évora

A Câmara de Évora cancelou todas as iniciativas socioculturais, desportivas e de recreio e atividades de tempos livres previstas pelo município e vedou o acesso a diversos equipamentos, até 14 de abril, devido à pandemia de Covid-19.

A câmara decidiu “um conjunto de medidas a adotar com efeitos imediatos, nomeadamente o cancelamento ou adiamento, sem data, de todos os eventos de iniciativa municipal e o encerramento, total ou parcial, de um conjunto de equipamentos municipais”, pode ler-se num comunicado da autarquia.

As determinações, em vigor até 14 de abril, incluem também o cancelamento do mercado temporário de abril.

O público tem o acesso vedado a equipamentos socioculturais e desportivos interiores, como as piscinas ou o centro de convívio municipal, a Arena d’Évora, o Monte Alentejano, a Ludoteca, a Igreja de São Vicente, o Convento dos Remédios ou o Museu da Água.

O mesmo acontece com a Casa da Balança, a Arquivo Municipal, a biblioteca itinerante Loja dos Sonhos e todas as zonas interiores dos equipamentos desportivos, indicou o município, que encerrou também os parques infantis.

Já as zonas exteriores de utilização livre do Complexo Desportivo, bem como o Circuito de Manutenção, “manter-se-ão em funcionamento” com acesso restrito “aos equipamentos de uso coletivo”, isto é, aos aparelhos de atividade física e de manutenção, disse.

Segundo a câmara, estão suspensas as visitas de grupo às Termas Romanas, no edifício dos Paços do Concelho, e “serão adotadas medidas de condicionamento de acesso a cada local de atendimento público, dando-se preferência ao atendimento pelos meios telefónicos e digitais”.

“Adequaremos o funcionamento de todos os serviços municipais a esta situação de emergência”, frisou, referindo que, “a situação será monitorizada de forma permanente, adotando-se, se necessário, novas medidas durante este período”.

Num outro comunicado, a Igreja de S. Francisco, no centro de Évora, informou que se encontram encerrados, desde sábado e até 03 de abril, a Capela dos Ossos e o Núcleo Museológico e coleção de Presépios Canha da Silva, para “proteção da comunidade, dos trabalhadores e dos visitantes”, como forma de contenção da pandemia de Covid-19.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.400 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ronda as 164 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 141 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 331 casos confirmados. Do total de infetados, mais de 75 mil recuperaram.

O número de infetados em Portugal pelo novo coronavírus subiu para 331, mais 86 do que os contabilizados no domingo, segundo anunciou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim sobre a situação epidemiológica em Portugal, divulgado hoje às 12:30, há 2.908 casos suspeitos, dos quais 374 aguardam resultado laboratorial.

Segundo a DGS, há três casos recuperados.