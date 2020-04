409 mortos em Portugal por covid-19 e 13.956 infectados

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) acabou de anunciar que subiu para 409 o número de mortos em Portugal, mais 29 casos do que ontem, segundo António Lacerda Sales, secretário de Estado da Saúde. Há 241 doentes em cuidados intensivos dos 1.173 internados. 205 pessoas recuperaram. A taxa de mortalidade em Portugal é de 2,9%, mas de 11% a partir dos 70 anos.

Mais de metade dos 29 novos óbitos foram registados na Região Norte, tem agora 224 (+16). O centro contabilizou mais oito casos, são 104 as vítimas mortais, e Lisboa e Vale do Tejo mais quatro, são agora 72. O Algarve mantém os oito óbitos e os Açores registaram o primeiro. O Alentejo e a Madeira são as únicas zonas do país sem perdas de vidas.

Já os novos 815 casos registados no boletim, que reúne informação até às 24 horas do dia anterior, representam o quarto pior aumento desde que começou o surto em Portugal. O Norte é o que regista maior incidência também neste indicador, são 8.102 (+716). Lisboa e Vale do Tejo contabilizam 3.451 casos (+27), o Centro tem 1.905 doentes com covid-19 (+40), no Algarve são 260 (+9), no Alentejo 94 (+1), nos Açores 91 (+21) e na Madeira 53 (+1). Importa destacar o agravamento do número de casos nos Açores, que corresponde a um aumento de 30% face ao boletim com a situação epidemiológica apresentado ontem.

Desde 1 de Janeiro deste ano Portugal contabiliza 115.158 casos suspeitos. Há 3.801 pessoa à espera de resultados laboratoriais e 24.708 em vigilância pelas autoridades de saúde.

Há menos quatro doentes nos cuidados intensivos e menos 38 doentes internados em relação ao dia de ontem.