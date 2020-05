1.263 mortos de covid-19 e 29.660 casos em Portugal

São novamente 16 o número de óbitos ocorridos em 24 horas em Portugal de covid-19, revela o boletim diário divulgado pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) com o relatório sobre a evolução da pandemia no país. Desde a publicação de ontem, há também mais 228 infectados com o novo coronavírus. Portugal soma contabiliza assim, desde o início da pandemia, 1.269 mortos e 29.660 casos. O número de doentes infectados desceu abaixo dos cem pela primeira vez em quase dois meses, estando nesta altura em risco de vida 93 dos 609 doentes internados em unidades de saúde. São menos oito em estado muito grave e menos 20 a necessitar de cuidados médicos.

O boletim, onde estão reunidas informações compiladas no sistema nacional até às 24 horas do dia anterior, dá conta ainda de 6.452 casos recuperados.