Trabalho Social: ‘bálsamo na dor’ de quem sofre

É comum ouvir-se comentários depreciativos relativamente aos trabalhadores da administração pública, e aos departamentos públicos que garantem serviços essenciais aos cidadãos. É fácil encontrar queixas e descontentamentos. Mas não será muito difícil, se quisermos dar o devido valor aos serviços públicos que apoiam as pessoas, encontrar razões para nos orgulharmos. Os trabalhadores e trabalhadoras dos serviços da área social (os que eu melhor conheço) são disso exemplo: abnegação, competência e disponibilidade para ajudar quem mais necessita. Quantas vezes nos entram pessoas pelos gabinetes dentro, com o peso do mundo sobre os ombros, necessitando, mais do que a ajuda financeira ou alimentar, de uma palavra de conforto e ânimo... E que diferença uma palavra de apoio e compreensão pode fazer na vida dos que nos procuram... Pessoas que, por variadíssimas razões, tiveram infortúnios na vida e precisam ser ajudadas sem julgamentos ou juízos de valor. Todos os dias, nós, os trabalhadores sociais, nos confrontamos com situações dificílimas, com as quais não sabemos lidar e temos dificuldade em encontrar a resposta social que melhor se adequa a determinada situação. E quantas vezes a resposta social que temos não é suficiente para resolver determinada situação?! E quantas situações nos chegam, em que as próprias pessoas que nos procuram deixaram de acreditar que o ‘seu caso’ tem solução?! É nesta altura que uma palavra, um gesto, a disponibilidade em ouvir - tudo isto, na correria de ter tempo útil para responder a todas a solicitações que nos chegam - podem aliviar o ‘peso da cruz’ que estes nossos concidadãos carregam diariamente. É esta atitude dos trabalhadores sociais - sejam da segurança e ação social, saúde, educação, etc. -, desde o Assistente Operacional ao Técnico Superior, que tornam os nossos serviços públicos imprescindíveis porquanto garantem um pouco de conforto a quem mais necessita. Precisamos valorizar mais a carreiras e garantir mais direitos a quem, todos os dias, com tão pouco e tantas dificuldades, dá o melhor de si para ajudar os outros. Se tudo está bem, nos serviços que prestamos aos cidadãos?! Não. Longe disso! Se existem razões de queixa, por parte dos utentes dos nossos serviços públicos?! Existem! Mas de uma coisa podemos ter a certeza: temos serviços públicos onde todos os trabalhadores se esforçam, ao máximo, para garantir uma resposta de qualidade aos utentes que nos procuram. E a manutenção e necessário reforço de serviços públicos, investindo na formação e na valorização profissional e salarial dos servidores públicos, é um desiderato fundamental para reforçarmos, ainda mais, a já boa qualidade dos nossos serviços. Porque a segurança social ao serviço de todos é uma das maiores conquistas do Portugal Democrático e da Constituição de Abril.