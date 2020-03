O meu Sentido da Vida

O mundo em que vivemos mostra-se nebuloso e sombrio, escorregadio e líquido, sem rostos, sem referências, sem pradarias, sem caminho, sem fontes e sem céu. Parece que também sem chão. É um mundo assente no senhor “eu” penso, quero, posso, mando, compro, sou visto. “Eu” em nominativo, dono de tudo, sozinho no meio de objectos, que não se recebe de ninguém: sem umbigo, portanto sem mãe, sem fé, portando sem Deus; acesso e abcesso de autonomia, sem nenhuma heteronomia, alteridade e exterioridade. São sete biliões de senhores e de solidões alérgicas.

Onde conceitos como responsabilidade, liberdade, alteridade, sociabilidade, hospitalidade, mandamento, obediência ganham hoje novas tonalidades e articulações. E também se compreende bem, neste patamar, o suporte líquido das ideologias do género, eutanásia, etc.

A propósito da eutanásia, lembro o filme que recentemente passou pelos cinemas portugueses “Corpus Christi” do realizador polaco Jan Komasa, que caminha para o seu epílogo quando o jovem saído do reformatório que assumiu o papel de padre daquela aldeia, trespassada por uma tragédia, inicia a missa com estas palavras: “Eu sou um assassino. Eu matei. Matei nos meus pensamentos. Matei no que fiz. Matei no que não fiz. Sabem no que somos bons? Em desistir das pessoas. Perdoar não significa esquecer. Não significa fingir que não aconteceu. Perdoar significa amar. Amar alguém apesar da sua culpa. Não importa que culpa”.

Como bem diz o livro de Ben-Sirá: “Se quiseres guardarás os mandamentos: ser fiel depende da tua vontade”. Tem na sua base o que S. Agostinho descreverá como “livre arbítrio”, a possibilidade que existe em todo o homem normal de dizer sim ou não. Mas também S. Agostinho fala de uma liberdade maior (libertas) que conduz o homem em realizar-se na harmonia, na gratuidade, numa altura que toca o infinito. Assim, a lei de Israel, e de modo particular os mandamentos, são apresentados por Jesus como preparação para a medida maior e o transbordar da vida de Deus em nós. “Ouviste o que foi dito... eu, porém, digo-vos”!

Jesus inicia este contraponto com o 5º mandamento: “Não matarás!”. Não se trata apenas da agressão física ou da eliminação de alguém. O homicídio faz parte sempre do coração: as palavras, os olhares, a excomunhão, a impossibilidade de reconciliação, que geram distância e indiferença são “pequenas – grandes mortes”. É preciso desarmar os corações. Recusar a facilidade de destruir quem fez o mal. No fundo, como insiste Jesus, o outro é um irmão: por quatro vezes a si é referido. Então a possibilidade de reconciliação é o único caminho que liberta da prisão da morte. Porque quem está morto não é aquele que fez o mal que recusa a reconciliação. Ela é mais importante até que o acto religioso de fazer uma oferta a Deus: pode o Pai acolher com alegria a oferta de um filho que odeia o irmão?

Vem isto a propósito da necessidade de insistir pela vida. A vida que nos é dada é para ser vivida com o que temos. E mesmo que não tenhamos as melhores condições, ou até a melhor saúde, é preciso lutar para que a vida seja o melhor possível, isto é, que se proporcione a melhor qualidade de vida possível em qualquer situação. Significa isto, que quando alguém desiste ou tende a desistir da vida, alguma coisa falhou à sua volta e tantas vezes podemos ter falhado nós, no acompanhamento que não demos, no amor que não partilhámos, na proximidade que não tivemos, no cuidado que não prestámos. Não sou capaz de imaginar como é o sofrimento de cada um deles que passa pela dor, interior ou exterior. Porém, sou capaz de compreender esse sofrimento e, em solidariedade, enquanto sentimento de partilha, procuro ajudar, nas minhas limitações e no que me é pedido, aliviar no que posso aliviar. Tenho uma consciência de nem sempre conseguir estar perto como gostaria. No entanto, sei que não podemos desistir, e é preciso insistir sempre pela vida.

Tenho consciência de que a finitude do ser humano acarreta muitos sobressaltos e preocupações de que o ser humano consciente da vida e da morte, erra muitas vezes. Por isso, acho que não devemos criar nem institucionalizar soluções que tendam para extremismos no fim da vida. E a eutanásia é uma forma extremada de ver o fim da vida.

Hoje, há meios técnicos para atenuar e permitir que a pessoa tenha uma morte natural com o mínimo de sofrimento. Por exemplo a sedação paliativa terminal, a pedido do doente e em concordância com a equipa de saúde e os próximos, assegura a morte suave, sem a crueza do processo jurídico-administrativo, rotulado como “morte medicamente assistida”, que é a eutanásia activa voluntária preconizada nos projectos em discussão na Assembleia da República.

Em suma, sou contra a eutanásia, por ser uma opção radical e não constituir um avanço civilizacional para a sociedade.

Porque é que a “morte a pedido” merece um destaque, com pompa e circunstância, como se fosse a sacralização de um direito fundamental?

O que faz falta não será assegurar os cuidados diferenciados aos doentes, segundo a sua circunstância, respeitando princípios de liberdade, igualdade e fraternidade na sociedade como um todo?

Na mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial do Doente, frisa, em particular, que a acção dos profissionais da saúde tem “em vista constantemente a dignidade e a vida da pessoa, sem qualquer cedência a actos como a eutanásia, o suicídio assistido ou a supressão da vida, mesmo se o estado da doença for irreversível”.

Sim, o salto para o alto que o Evangelho propõe é difícil. Mas é aquele que levanta a nossa vida.

É nisso em que acredito e por isso é o meu sentido da vida...

O diploma há dias aprovado na A. R. representa a morte moral da esquerda em Portugal e como dizia Vasco Pulido Valente: “permitir que a “moral” política (ou a latitude “moral” concedida aos políticos) se afaste excessivamente da “moral” comum equivale a declarar a política uma actividade meio criminosa, a que alguns malandros se dedicam por inconfessáveis razões”.