PARTICIPAÇÕES

João Abel Teixeira de Freitas

FALECEU

Sua esposa Maria de Aveiro de Freitas Spínola, filhos, noras, genro, netos, irmã, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar, a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi à Rua da Palmeira, freguesia de Santa Cruz e que o seu funeral se realiza hoje, no cemitério Municipal de Santa Cruz, onde será celebrada Exéquias Fúnebres, pelas 14 horas, prosseguindo o funeral para o mesmo.

A família reconhece e expressa a sua gratidão a todos, quantos lhe têm manifestado o seu pesar. E informa que, devido à situação atual e, de acordo com as recomendações do Governo Regional e das Autoridades de Saúde, o funeral será restrito à família.

Um especial agradecimento a toda a Equipa de Profissionais de Saúde do 8.º andar, Serviço de Urologia, do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pela forma carinhosa e profissional como trataram o seu querido parente.

Mais informa que, no próximo domingo, dia 05/07/2020, pelas 08 horas, será celebrada a missa do 7.º dia, na Igreja Matriz de Santa Cruz, agradecendo antecipadamente a todos aqueles que se dignarem assistir a esse piedoso ato.

A administração e funcionários da MVASCONCELOS - Mata & Vasconcelos, Lda. cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do Sr. João Abel Teixeira de Freitas, pai do colaborador Sérgio Manuel Spínola de Freitas, cujo funeral se realiza hoje, no cemitério Municipal de Santa Cruz, onde será celebrada Exéquias Fúnebres, pelas 14 horas, prosseguindo o funeral para o mesmo.

Santa Cruz, 30 de Junho de 2020