PARTICIPAÇÕES

Maria José Teixeira Quintal

FALECEU

R.I.P.

Seu marido José Alberto Sousa, seus filhos, genro, nora, netos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, sogra, avó e parente, residente que foi à Rua da Abegoaria, freguesia do Caniço e que o seu funeral se realiza, hoje, sendo celebrada missa de corpo presente, pelas 13:00 horas, na Capela do novo Cemitério Municipal do Caniço, prosseguindo o seu funeral após as cerimónias, para jazigo, no referido cemitério.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, na próxima Quinta-Feira, dia 26, pelas 17:00 horas, na Igreja do Colégio.

Os Colaboradores da RODAVANTE-RENT A CAR, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da Sr.ª D. Maria José Teixeira Quintal, esposa do seu Sócio-Gerente Sr. José Alberto Sousa e que o seu funeral se realiza, hoje, sendo celebrada missa de corpo presente, pelas 13:00 horas, na Capela do novo Cemitério Municipal do Caniço, prosseguindo o seu funeral, para jazigo, no referido cemitério.

Caniço, 22 de Setembro de 2019