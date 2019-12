PARTICIPAÇÕES

Manuel José Furtado

FALECEU

R.I.P.

Sua esposa Lídia Fernanda de Sousa, seus filhos: Alexandre José de Sousa Coelho e namorada Maria Silva; Ângela Maria e filho Luís Daniel; Maria João, seu marido Miguel Cardoso e filho Miguel Alexandre, seu compadre José Camilo e filha Rosa Maria, seu irmão Francisco Furtado, demais família e amigos, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, compadre, padrinho, irmão, parente e amigo, residente que foi à Estrada da Liberdade, Paróquia da Sagrada Família-Cruz de Carvalho e que o seu funeral se realiza hoje, sendo celebrada missa de corpo presente, pelas 14:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, pelas 15:00 horas, para cremação no mesmo.

A família mui reconhecidamente, agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais, dos 3º e 4º Pisos, do Hospital dos Marmeleiros, um agradecimento especial às ajudantes domiciliárias do Centro de Segurança Social da Madeira e à sua amiga Rita Lucas, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada como sempre trataram o seu saudoso familiar durante a sua doença e internamento.

Deixo aqui um agradecimento muito reconhecido e sentido ao meu saudoso pai grande impulsionador do meu negócio a Empresa ”AJC” de Alexandre José Coelho e participo que o seu funeral se realiza hoje, pelas 15:00 horas para cremação no Cemitério de São Martinho.

Funchal, 4 de Dezembro de 2019