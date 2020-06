PARTICIPAÇÕES

Ofélia de Freitas Spínola

FALECEU

R.I.P.

Seus filhos: Damasceno Freitas, sua esposa, filhos, genros, nora e netas, Duarte Freitas, sua esposa e filha, Luísa Vieira, seu marido e filhas, Susana de Freitas, seu marido e filho e Orlanda de Freitas, seu marido e filho, suas cunhadas, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, cunhada, tia e parente, residente que foi ao Caminho do Meio - Bom Sucesso, freguesia de Santa Maria Maior e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de Exéquias Fúnebres, pelas 11:00 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, para jazigo, no referido cemitério.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, na próxima Sexta-Feira, dia 03, pelas 18:30 horas, na Igreja da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus-Boa Nova.

O Serviço de Medicina Interna - 3º Andar Poente do Hospital dos Marmeleiros, cumpre o doloroso dever de participar o falecimento da Sr.ª D. Ofélia de Freitas Spínola, mãe da Assistente Operacional Sr.ª D. Orlanda de Freitas, endereçando a toda a família as nossas mais sinceras condolências.

Os Proprietários e Colaboradores do Café “O LEQUE“, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da Sr.ª D. Ofélia de Freitas Spínola, sogra da Sócia Srª. D. Maria Gorete Freitas e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de Exéquias Fúnebres, pelas 11:00 horas, na Capela do Cemitério de São Martinho.

A Gerência e Funcionários da Empresa Manuel António & Filhas, Lda., cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da Sr.ª D. Ofélia de Freitas Spínola, tia dos seus sócios e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de Exéquias Fúnebres, pelas 11:00 horas, na Capela do Cemitério de São Martinho.

Funchal, 27 de Junho de 2020