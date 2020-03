PARTICIPAÇÕES

Agostinho Edgar Andrade Abreu

FALECEU

Sua esposa Maria Elisabete de Sousa Abreu, suas filhas Fabiana Abreu, Beatriz Abreu, sogra, irmãos, cunhados, tios, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, que foi residente ao Caminho das Preces nº28, paróquia de Santo Amaro, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela da morgue do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 9h00, para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13.00 horas na referida capela prosseguindo para jazigo no mesmo.

A gerência do Snack-Bar Dinastia e seus colaboradores cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu sobrinho e colaborador Sr. Agostinho Edgar Andrade Abreu.

A gerência da Barbearia Monumental Vista e Boutique Landa cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu irmão e cunhado Sr. Agostinho Edgar Andrade Abreu.

A gerência do Cabeleireiro Posh Hair cumpre o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu tio e padrinho Sr. Agostinho Edgar Andrade Abreu.

O Snack-Bar Vai-Vem, no Caminho da Barreira nº22-A, cumpre o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do Sr. Agostinho Edgar Andrade Abreu, grande amigo do Srº Ricardo Mendes e da esposa Srª Carla Mendes e do filho Srº André Mendes.

Funchal, 11 de Março 2020