Henrique Nunes Figueira de Chaves

FALECEU

R.I.P.

Seu esposa, Fernanda Nóbrega, seus filhos, Sandra Nunes e filha, Luís Nunes, Fernando Nunes e esposa, Elisabette de Lorenzo e filhos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos e demais entes queridos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso, marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio, amigo e parente, com residência na Venezuela, atualmente a residir na Madeira. O seu funeral realiza-se esta sexta-feira dia 26 de Junho de 2020, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 15:30 horas, para o Cemitério Municipal de Cª de Lobos, onde será celebrada uma Pequena Cerimónia de corpo presente (Exéquias Fúnebres) pelas 16:00 horas, após a qual prosseguirá para Inumação em jazigo Municipal no mesmo.

A família agradece mui reconhecidamente e de um modo especial a toda a equipa de Profissionais; Médicos, Enfermeiros e Pessoal Auxiliar de Ação Médica do Hospital Dr. Nélio Mendonça 2º Piso, Nascente serviço de Cirurgia, pelo vosso incansável profissionalismo e dedicação, como trataram o nosso ente querido, a todos o nosso muito Obrigado.

Mais se informa que no próximo Sábado, dia 04 de Julho de 2020, será celebrada missa de 7º dia em sufrágio de sua alma e de agradecimento a todas às pessoas que acompanharem o seu funeral, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Carmo, Freguesia de Cª de Lobos, pelas 18:00 horas.

A família mui reconhecidamente agradece a todos os que lhes têm manifestado o seu pesar neste momento de dor, mais informa que devido a situação epidemiológica do novo Coronavírus - Covid 19, respeitando as medidas de prevenção indicadas pela Direção Geral de Saúde e pela Conferência Episcopal Portuguesa, o funeral será restrito à família.

A todos o nosso agradecimento pela compreensão.

Câmara de Lobos, 26 de Junho de 2020