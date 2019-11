José João Rodrigues

Foi com profundo pesar e consternação que o Município do Porto Santo e o seu Executivo receberam a notícia do falecimento do seu funcionário, JOSÉ JOÃO RODRIGUES, que exercia funções no Parque de Materiais da Câmara Municipal do Porto Santo desde 1991 e morador no sítio do Campo de Cima, na Rua dos Alambiques, 11.

A Câmara Municipal do Porto Santo, seu Executivo e todos os seus colegas endereçam a todos os familiares e amigos de José João Rodrigues, os mais sentidos pêsames e informa que o seu funeral se realiza, hoje, com missa de corpo presente, pelas 12:30, na Capela do Cemitério de Santa Catarina, no Porto Santo, agradecendo a todos os funcionários que participarem na Eucaristia.

Porto Santo, 9 de Novembro de 2019