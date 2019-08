João Gomes de Mendonça

(MAIS CONHECIDO PELO ESPECIARIA)

FALECEU

Sua esposa Júlia Teixeira, filhos, noras, genros, netos, bisnetos, irmã, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, bisavô, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi à Vereda do Moledo do Paraíso, freguesia de Machico e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14 horas, para a Igreja da Ribeira Seca - Machico, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério Municipal de Machico.

Pai, chegou a tua hora e partiste

Deixas-te uma grande descendência

9 Filhos, 16 netos, 4 bisnetos e outro a caminho.

Fica em nós teus ensinamentos “Ser amigo do seu amigo.”

Nos últimos dez anos viveste na escuridão e sofreste em silêncio; pois deixaste de ver aqueles que mais amavas... os teus netos.

Era hora de descansares, fica em paz pai.

Até ao nosso reencontro um beijo.

Nestes últimos dez anos, ao ver-te fechado dentro de casa sem poderes fazer nada, ao ver o avô que costumava passear comigo aos fins de semana, que comprava os brinquedos que eu pedia; ao ver o avô que antes de perder a visão era um homem que não sabia o significado de ficar parado, sentia uma frustração tão grande de não poder fazer nada e apenas te ver a sofrer em silêncio.

Agora que partiste, apesar de sentir uma dor tão grande, de nunca mais te poder ver, também sinto um certo alivio pois assim não terás mais de sofrer nesse teu mundo de escuridão.

Serás sempre o avô João que fazia esta menina sorrir com tudo e com nada.

Amo-te avô e sempre estarás no meu coração.

Suas netas Carolina e Maria.

A família, desde já, agradece a todos os que se dignarem associar a esta última homenagem. Por fim, a família expressa, ainda, um especial agradecimento, à Médica de Família Dr.ª Tânia e à Segurança Social (ajuda domiciliária), por todos os cuidados, carinho e dedicação que tiveram com o seu querido parente.

Mais informa que, no próximo domingo, dia 18/08/2019, pelas 09.30 horas, será celebrada a missa do 7.º dia, na Igreja da Ribeira Seca - Machico, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Machico, 16 de Agosto de 2019