Agostinho Gomes Pereira da Silva

(IRMÃO DA CONFRARIA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO

DA PARÓQUIA DA GRAÇA)

FALECEU

R.I.P.

Sua esposa Maria Lígia Fernandes Camacho da Silva, seu filho Luís Eugénio Camacho da Silva, sua esposa Dídia Alexandra Freitas Ferreira da Silva e filhas: Sandra Marisa Ferreira da Silva e Sofia Isabel Ferreira da Silva, seus irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi à Estrada do Laranjal, Paróquia da Graça, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza, hoje, pelas 15:30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 15:00 horas, na referida Capela.

A familia, mui reconhecidamente, agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do Serviço de Gastro e do Serviço da UCIP do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada como sempre trataram o nosso ente querido.

Funchal, 11 de Março de 2020