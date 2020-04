Maria Natividade de Freitas Ferreira

FALECEU

R.I.P.

Seu neto, irmãos, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa avó, irmã, tia e parente, residente que foi à Travessa de São João de Deus, nº 1, freguesia de São Pedro e que o seu funeral se realiza amanhã domingo dia 26.04.2020, com a celebração de exéquias fúnebres junto a sepultura, pelas 09:30 horas, no cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, prosseguindo o seu funeral para o referido cemitério.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que de qualquer forma manifestaram o seu pesar, solicitando que as cerimónias sejam restritas aos familiares mais chegados de acordo com as recomendações das Autoridades de Saúde e Conferência Episcopal Portuguesa, face às limitações impostas pelo Plano de Contingência ao novo Coronavírus - Covid-19.

Funchal, 25 de Abril de 2020