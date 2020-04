Angelina de Jesus Andrade

FALECEU

Seus filhos, nora, genros, netos, suas irmãs, cunhados, sobrinhos e os demais familiares, com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa e querida parente, residente que foi ao sítio do Rochão na freguesia da Camacha, cujo funeral se realiza hoje, com a celebração de exéquias fúnebres e encomendação junto à sepultura pelas 12h00, no Cemitério Municipal da Camacha.

Finda as cerimónias, será inumada em jazigo no mesmo.

A família, reconhece e expressa a sua gratidão a todas as manifestações de pesar, agradecendo a compreensão de todos, apelando que estas cerimónias sejam restritas aos familiares mais chegados de acordo com as recomendações das Autoridades locais e de Saúde em consonância com a Conferência Episcopal Portuguesa, face às limitações impostas pela situação epidemiológica actual.

Camacha, 24 de Abril de 2020